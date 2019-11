Präsentation im Livestream Online-Bewertung per App von Lehrern startet

Am heutigen Freitag wird die schon im Vorfeld umstrittene Lehrerbewertungs-App im Wiener Café Landtmann präsentiert. Livestream ab 10.30 Uhr.

Sujetbild © WavebreakMediaMicro - stock.adob

­"Schüler können Lehrer bundesweit online mit Sternen bewerten, so wie Uber-Fahrgäste ihren Fahrer oder Airbnb-Mieter ihre Wohnungen." Diese Ankündigung einer Wiener App hat vergangene Woche für große Aufregung unter Lehrervertretern gesorgt.

Man werde "alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um diese App zu verhindern", kündigte Pflichtschullehrer-Gewerkschaftsschef Paul Kimberger an. Bildungsministerin Iris Rauskala will die Anwendung noch nicht bewerten, gibt aber zu bedenken: "Es stellt sich die Frage, ob sie für konstruktive kritische Feedback-Kultur genützt wird." Sie sieht besonders die Persönlichkeitsrechte von Lehrern in Gefahr.

Am heutigen Freitag wird die App im Wiener Café Landtmann präsentiert. Die Idee dafür kam von einem Schüler, entwickelt wurde sie mithilfe eines "Investorenkonsortiums und einer renommierten Medienkanzlei", heißt es in der Ankündigung.

Livestream der App-Präsentation ab 10.30 Uhr:

Ein Interview mit dem Erfinder der App gibt es ab 12 Uhr auf www.kleinezeitung.at.

