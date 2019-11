Facebook

Ein 28-jähriger Somalier ist Donnerstagfrüh in Linz nach einem Messerstich in den Rücken ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er war um 5.40 Uhr am Bahnhof in Streit mit einem 23-jährigen Linzer geraten, dieser stach zu. Passanten alarmierten den Sicherheitsdienst. Die Männer nahmen dem 23-Jährigen das Messer ab - er wurde festgenommen - und leisteten Erste Hilfe, berichtete die Polizei.