Beim Rauchen Von Bub ausgesperrte Mutter stürzte von Balkon

Sujetbild © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine von ihrem Sohn am Balkon ausgesperrte 37-Jährige ist in der Nacht auf Montag in Niederösterreich vom zweiten Stock eines Mehrparteienhauses abgestürzt. Die Frau wurde bei dem Unfall gegen 23.00 Uhr in der Marktgemeinde Bischofstetten (Bezirk Melk) verletzt, berichtete die Polizei. Eine Passantin fand die Frau und alarmierte die Rettung. Sie wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Die 37-Jährige war laut Polizei spätabends zum Rauchen hinaus auf den Balkon gegangen. Ihr unterdessen aufgewachter neunjähriger Sohn verriegelte die offene Tür. Versuche der Mutter, sich durch Klopfen bemerkbar zu machen, hörte er nicht. Danach versuchte sie, vom zweiten Stock des Hauses hinabzuklettern, verlor den Halt und stürzte ab, schilderte ein Sprecher der Landespolizeidirektion den Vorfall.