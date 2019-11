Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Sujetfoto)

Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag mit einem ausländischen Böller in einer Wohnanlage in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) einen Glascontainer gesprengt. Dabei zerbarst der Behälter in unzählige Einzelteile, die wiederum auf parkende Autos geschleudert wurden und sie beschädigten.

Laut Zeugen kommen drei Jugendliche als Täter infrage. Eine Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg, so die Polizei Oberösterreich.