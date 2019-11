Facebook

Die Feuerwehr konnte die Katze befreien © PRESSETEAM D. FF WR. NEUSTADT

Eine Katze ist am Freitag in Wiener Neustadt aus einem Kunststofftank gerettet worden. Das Tier war in den Tank bei der HTL gefallen und wollte diesen über den Auslass wieder verlassen. Dabei blieb es allerdings stecken, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Samstag in einer Aussendung.