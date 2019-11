Facebook

Eric Kandel mit dem Wiener Bürgermeister Ludwig © APA/GEORG HOCHMUTH

Im Jahr 2000 erhielt der US-amerikanische Neurowissenschaftler Eric Kandel den Nobelpreis für Physiologie bzw. Medizin - ein Nobelpreisträger mit österreichischen Wurzeln. Am 7. November 1929 in Wien geboren, wurde er mit seiner Familie von Nazis 1939 vertrieben. Seinen 90. Geburtstag feiert der Wissenschaftler in der einstigen Heimat. Am heutigen Mittwoch wird Kandel von der Stadt Wien und der Ärztekammer geehrt, am Donnerstag veranstalten die Universität Wien und die Medizinische Universität Wien ein Fest für Eric Kandel, an dem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen teilnimmt.