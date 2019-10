Mann und Frau tot Bluttat in St. Pöltner Hotel

Facebook

In dem Hotel in Sankt Pölten hat sich in der Nach auf Samstag eine Bluttat ereignet. Die Leichen einer Frau und eines Mannes wurden entdeckt. Derzeit gehen die Ermittler von Mord und Selbstmord aus.

Kurz nach Mitternacht dürfte es in dem Hotel im Zentrum St. Pöltens zur Bluttat gekommen sein.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion wurden die beiden Leichen einer 36-jährigen Frau aus dem Bezirk Wiener Neustadt und eines 50-jährigen Mannes aus dem Bezirk St. Pölten aufgefunden. Sie wiesen demnach Schussverletzungen auf.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten sagte am frühen Samstagvormittag gegenüber dem ORF, dass nun eine Schusshandanalyse durchgeführt werde. So soll der genaue Tatablauf geklärt werden. Nähere Details waren vorerst nicht bekannt.