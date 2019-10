Zeitumstellung KFV rät FI-Schalter zu überprüfen

Der FI-Schalter unterbricht bei Gefahr den Stromfluss und schützt so vor elektrischen Schlägen, die sonst mitunter auch tödlich enden könnten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Wellnhofer Designs - stock.adobe

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rät im Zuge der Zeitumstellung, auch den Fehlerstrom-Schutzschalter in Elektroinstallationen zu überprüfen. Dieser FI-Schalter unterbricht bei Gefahr den Stromfluss und schützt so vor elektrischen Schlägen, die sonst mitunter auch tödlich enden könnten, hieß es in einer Aussendung.

Der FI-Schutzschalter sollte mindestens zwei Mal pro Jahr auf seine Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden. Da bei der Zeitumstellung sowieso alle elektronischen Uhren und Geräte im Haushalt umgestellt werden müssen, biete sich der Termin an. Eine aktuelle KFV-Befragung zeigte allerdings, dass nur jeder Fünfte den FI-Schalter regelmäßig überprüft.