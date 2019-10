Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Weil er nicht wollte, dass dieser weiter schlecht über ihn rede, soll ein 54-jähriger Mann am späten Montagabend den Besitzer eines Lokals in Wien-Wieden mit einem Stanleymesser bedroht haben. Danach beschädigte er mit dem Cutter eine Tischplatte und flüchtete. In der Nähe des Lokals in der Favoritenstraße wurde der Mann jedoch von alarmierten Polizisten gefasst.

Der türkische Staatsbürger wurde wegen schwerer Nötigung und Sachbeschädigung vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Das Stanley-Messer wurde sichergestellt.