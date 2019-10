Bezirk Baden Identität steht nach Leichenfund fest

Facebook

Nach einem Leichenfund in einem Bachbett in Alland (Bezirk Baden) steht nun die Identität des Toten fest. Es handelt sich um einen 85-jährigen ungarischen Staatsbürger, teilte die Exekutive am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. "Es gibt keine Hinweise auf eine unnatürliche Todesursache", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Der Leichnam wurde bereits zur Beerdigung freigegeben.

Aufgrund der Erhebungen und der Auffindungssituation könnte eine "akut auftretende Erkrankung" zum Tod des Mannes geführt haben, hieß es. Die Leiche war am Montag unter der Stephaniebrücke entdeckt worden.