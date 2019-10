Facebook

Der Tatverdächtige in der U-Bahn © KK

Die Polizei fahndet nach einer versuchten Vergewaltigung am 6. Oktober in der Kopalgasse in Wien-Simmering nach dem Täter: Der Mann soll sein Opfer von der U3-Station Enkplatz verfolgt haben.

An der Eingangstüre zum Wohnhaus ihrer Mutter drängte der Verdächtige die Frau dann ins Stiegenhaus, als diese die Tür über die Gegensprechanlage öffnete, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht, zerrte sie zu den Kellerabteilen und wollte sie vergewaltigen.

Die junge Frau begann aber laut zu schreien, weshalb der Mann die Flucht ergriff. Die Wiener Polizei ersuchte am Sonntag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung eines Bildes des Verdächtigen.

Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-57310 bzw. 01-31310-57800 erbeten.

