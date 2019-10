Facebook

Weil er im Jänner 2011 im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung seine Mutter derart malträtiert haben soll, dass diese ihren Verletzungen erlag, muss sich ein gebürtiger Pole heute wegen Mordes am Landesgericht Wien verantworten. Der Mann lebt seit 2005 in der Bundeshauptstadt, daher wird in Wien verhandelt. Die Tat hatte sich im Haus der 82-Jährigen in einem Ort unweit von Krakau abgespielt.

Der Angeklagte soll mit seiner Mutter seit längerem gestritten haben, weil er diese dazu bringen wollte, ihm das Haus zu überschreiben. Die betagte Frau weigerte sich. Bei der letzten Unterredung soll der Sohn sie zu Boden geschlagen und sich auf sie gesetzt bzw. gekniet haben.

Die 82-Jährige starb Stunden später an den Folgen von Serienrippenbrüchen und lebensgefährlichen Schnittverletzungen am Unterschenkel, die vermutlich darauf zurückzuführen waren, dass sie auf einen Glastisch gestürzt war, der dabei zu Bruch ging. Ein erster Prozess, in dem die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge (§ 86 StGB) erhoben hatte, hatte zu Jahresbeginn mit einem Unzuständigkeitsurteil geendet. Nun müssen Geschworene prüfen, ob der Angeklagte zumindest mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt hat.