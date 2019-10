Facebook

++ HANDOUT ++ POLIZEIBILD / FAHNDUNGSFOTO: WULLOWITZ - AUF FLUCHT AUTOFAHRER ERSTOCHEN © (c) APA/LPD OBER�STERREICH

Ein 1986 geborener Afghane soll Montagnachmittag in Wullowitz (Bezirk Freistadt) in einer Asylwerberunterkunft einen Betreuer mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt nach Linz ins Spital geflogen. Eine Alarmfahndung war am Abend noch am Laufen, berichtete die Polizei OÖ.

Der mutmaßliche Täter dürfte laut ersten Informationen der Polizei nicht in der Unterkunft gelebt haben. Warum er mit einem Messer auf den Betreuer losgegangen ist, war vorerst noch unklar. Der Verdächtige konnte nach dem Angriff mit einem Fahrrad flüchten, am Abend lief eine Großfahndung im Grenzgebiet zu Tschechien, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war.

Einsatzkräfte vor der Asylwerberunterkunft Foto © APA/LAUMAT.AT / MARIO KIENBERGER

Dramatische Wende

Der gesuchte Afghane hat laut Polizei auf der Flucht einen Autofahrer erstochen. Danach floh der Verdächtige mit dessen Pkw. Er ist mit einem braunen Citroen C3 mit dem Kennzeichen FR-640K unterwegs. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle bzw. der Notruf 133 entgegen.

+++ Alarm- und Öffentlichkeitsfahndung +++ aktuell im Bezirk #Freistadt nach #Mord & Mordversuch nach dem 33-jährigen Jamal Ali Achmad, unterwegs vermutlich mit braunem Citroen C3 (FR-640K). Vorsicht, der Mann ist bewaffnet!!! Presseteam in Kürze vor Ort. https://t.co/LhCL4zDpgF pic.twitter.com/38iN0f0reD — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 14. Oktober 2019

Unweit der Unterkunft hatte der Mann bei einem Haus ein Auto bemerkt, in dem ein Mann saß, rekonstruierte eine Polizeisprecherin den weiteren Tathergang. Der 33-Jährige ging auf den 63-Jährigen los und stach mit einem spitzen Gegenstand auf ihn ein. Für den Altbauern kam jede Hilfe zu spät.

Eine Alarmfahndung blieb vorerst erfolglos.