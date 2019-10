Niederösterreich Toter (70) in Wohnung entdeckt: Obduktion ergab natürlichen Tod

Nach erstem Mordalarm in Niederösterreich ergab die Obduktion eines toten 70-Jährigen, dass dieser eines natürlichen Todes gestorben ist.

Sujetbild © (c) Getty Images/fStop (Team Static)

Der bedenkliche Todesfall in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) vom Samstag hat sich als natürlicher Tod herausgestellt. Die am Sonntagvormittag durchgeführte Obduktion der Leiche eines 70-Jährigen habe "keine Indizien für eine Fremdbeteiligung" ergeben, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager in den Mittagsstunden mit.

Der Österreicher war Samstagvormittag in einer Wohnung entdeckt worden. "Aufgrund der Auffindungssituation", so Baumschlager, wurde vorerst von einem bedenklichen Todesfall ausgegangen. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Obduktion an. Ergebnis: Fremdverschulden sei definitiv auszuschließen, "das Ermittlungs- und Obduktionsergebnis deckt sich mit den Aussagen der Angehörigen", teilte der Polizeisprecher mit.

Der Tote hatte Verletzungen aufgewiesen. Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes rückten aus. Noch am Samstag fanden auch Befragungen im Umfeld des 70-Jährigen statt.