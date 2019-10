Facebook

Aus einer Wohnung einer Asylunterkunft in Wien-Favoriten sind in der Nacht auf Samstag Schreckschüsse abgegeben worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatte eine Passantin die Exekutive alarmiert, weil sie gegen 23.00 Uhr in dem Haus in der Dampfgasse einen Mann gesehen hatte, der aus einem Fenster schoss.

Die Polizisten sahen zwar das offene Fenster, trafen aber in der betreffenden Wohnung niemanden an. Die Wega öffnete das Appartement mit Gewalt. Die Beamten stellten vier Hülsen sicher. Vermutet wurde, dass die Bewohner - zwei aus Tschetschenien stammende russische Staatsbürger - die Waffe testen wollten und dann die Wohnung verließen.