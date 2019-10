Facebook

© Polizei/Peter Berger

Der neue Polizeikalender 2020 der Wiener Polizei wurde am Dienstag in den Sofiensälen vorgestellt. Im Fokus von Fotograf Peter Berger stehen dieses Mal die Beamten des Streifendienstes sowie jene, die als "Grätzl-Polizisten" für die Aktion "Gemeinsam.Sicher arbeiten". Als Hintergrund dienen versteckte und vergessene Plätze in verschiedenen Bezirken.