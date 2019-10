Mehrere Meter in die Tiefe 31-Jähriger stürzte auf Baustelle auf Gerüst

Ein 31-Jähriger ist auf einer Baustelle in der Wiener Triester Straße auf einem Baugerüst gestürzt und ungefähr ein Stockwerk tiefer gefallen.

Mehrere Meter in die Tiefe

© (c) APA/BERUFSRETTUNG WIEN (UNBEKANNT)

Eine Mann ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Wien-Favoriten schwer verletzt worden. Der 31-Jährige war auf einer Baustelle in der Triester Straße auf einem Baugerüst gestürzt und ungefähr ein Stockwerk tiefer gefallen. Er wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Kollegen des Mannes verständigten gegen 13.00 Uhr die Einsatzkräfte. Der 31-Jährige wurde von den Rettungskräften intubiert und musste bis zum Eintreffen ins Krankenhaus manuell beatmet werden. Der Bauarbeiter zog sich Prellungen und Kopfverletzungen zu und wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen hospitalisiert.