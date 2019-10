Facebook

© (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

"Ich bin zu feig, dass ich Frauen anspreche", sagte der 42-jährige Angeklagte im Wiener Prozess wegen zweifachen versuchten Mordes. Deshalb sei er stundenlang mit seinem Fahrrad herumgefahren und habe nach möglichen Sexualpartnerinnen gesucht. "Weil es in meiner Beziehung nicht gepasst hat", sagte er.

Noch vor dem ersten brutalen Übergriff hat er noch Zeit mit seiner Familie verbracht, ehe er zunächst in die Wohngemeinschaft zurückkehrte und sich anschließend mit dem Rad auf den Weg gemacht hat. Als er am 30. Jänner der 25-Jährigen nachfuhr, schnappte er sich bei einer nahe gelegenen Baustelle eine Eisenstange. "Eigentlich wollte ich sie nur abschrecken, damit sie Angst kriegt", erklärte der Beschuldigte. "Warum wollten Sie, dass sie Angst hat", fragte Richter Ulrich Nachtlberger. "Das kann ich nicht beantworten."

Polizei informiert

Als er zuschlug, sei das Gesicht des Opfers "voller Blut gewesen", ebenso die Eisenstange. Er habe ihre Wertsachen mitgenommen, kehrte aber nach dem Kauf von Zigaretten nach kurzer Zeit wieder zum Tatort zurück. "Sie hat geröchelt", da habe er aus Mitleid die Polizei alarmiert. Dennoch öffnete er noch die Hose und den Gürtel, um die Frau zu missbrauchen, ließ aber dann von ihr ab. Als die Polizei eintraf, hinterließ er noch seine Daten. "Ich hab' gefragt: 'Brauchen Sie noch was?' Und bin gegangen."

In der darauffolgenden Nacht kam es zum erneuten Übergriff auf die 36-Jährige. "Sie hat so komisch geschaut. Da hab' ich ihr mit dem Maurerhammer von hinten eine gegeben." Aber sie sei dabei nicht schwer verletzt worden, meinte er. "Doch", antwortete der Richter rasch, während Beisitzerin Eva Brandstetter den Maurerhammer mit spitzer und flacher Seite den Geschworenen zeigt. Die Frau fiel mehrfach hin und erst als sie flüchtete, ließ er ab von ihr. Den Silvesterabend verbrachte er dann bei einer Feier mit seiner Familie.

"Blackout"

"Ich wollte nie jemanden verletzten, es ist einfach passiert. Ich hab' vier Kinder und eine liebevolle Frau", beteuerte der 42-Jährige vor Gericht. "Aber dann zerstören sie zwei Menschenleben", meinte Richter Ulrich Nachtlberger. "Das wollte ich eigentlich nie machen", meinte der 42-Jährige. Es sei ein Blackout gewesen. "Ich möchte mich bei beiden Opfern entschuldigen und sagen, dass es mir leid tut", sagte der Beschuldigte. "Wenn es ginge, dass man die Zeit zurückdreht, würde ich das am liebsten tun."

Opferanwältin Sonja Scheed, fragte, wie er hätte weitermachen wollen, wenn ihn die Polizei am 3. Jänner nicht festgenommen hätte. "Ich hab' zur Polizei gesagt: Wenn Sie nicht gekommen wären, wäre ich am nächsten Tag gekommen und hätte mich gestellt." Er hätte sein Leben wieder in den Griff bekommen wollen. "Wie hätte das geschehen sollen", fragte Scheed. "Mit einem schlechten Gewissen wahrscheinlich."

"Ich möchte wieder im Leben stehen"

Das Opfer der ersten Attacke hat am Donnerstag vor Gericht unglaublichen Lebenswillen gezeigt. Trotz ihrer schweren Verletzungen, monatelangen Spitalsaufenthalten und ihrem nun völlig entstellten Gesicht wollte sie vor den Geschworenen aussagen. "Ich möchte wieder im Leben stehen", sagte die 25-Jährige.

Zunächst wollte sie auch ihre Zeugenaussage im Beisein des Beschuldigten machen, hat sich aber nach kurzer Überlegung doch dazu entschlossen, diese in Abwesenheit des 42-Jährigen zu tätigen. Von dem Überfall weiß die junge Frau nichts mehr. "Ich kann mich an den Abend davor erinnern. Zu dem Zeitpunkt, wo er mich getroffen hat, hab ich ein Blackout", sagte die 25-Jährige. "Ich hab' ihn nicht bemerkt, weder vor der Tat, noch währenddessen."

Sie leide bis heute durch den Vorfall, hat Albträume sowie Panikattacken und ist in ihrer Bewegung schwer eingeschränkt. Vor der Tat wollte sie eigentlich ausziehen, jetzt lebe sie wieder bei ihrer Mutter. "Dass ich jetzt hier so reingehen kann, verdanke ich den Ärzten und Therapeuten, die mich in all der Zeit unterstützt haben." Anfangs habe sie geglaubt, dass ihr ein Leben im Rollstuhl bevorsteht. "Ich möchte wieder selbstständig werden, selbst leben, arbeiten, in die Arbeit fahren können", betonte die Frau.

Glück, überlebt zu haben

Das erste Opfer hatte Glück, dass sie den Angriff des 42-Jährigen überlebt hatte, sagte Gerichtsmediziner Christian Reiter in seinen Ausführungen. Beim Auffinden war die Frau stark unterkühlt, hatte nur noch eine Körpertemperatur von 31 Grad. Allein das wäre bereits lebensbedrohlich gewesen. Schwer waren auch die Kopf- und Gesichtsverletzungen: "Kaum ein Knochen des Gesichtsschädels war nicht zertrümmert", erklärte der Gutachter. Neben der Gesichtszertrümmerung wurden ihr zahlreiche Zähne ausgeschlagen. Sie hatte diese sogar verschluckt. Durch den Angriff atmete sie auch Blut ein. "Das Risiko des Erstickungstod war gegeben", so Reiter. Eine Zeugin, die nahe des Tatorts lebt und durch die Schläge wach wurde, bezeichnete das Gesicht als einen "einzigen Fleischklumpen". Er sei zunächst nicht mehr erkennbar gewesen, ob es sich bei der Verletzten um eine Frau oder einen Mann gehandelt hat.

Kaum ein Knochen des Gesichtsschädels war nicht zertrümmert. Gerichtsmediziner Christian Reiter

Die 25-Jährige musste mittlerweile zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen. Der Schädel musste aufgrund des starken Gehirndruckes eröffnet werden. Allein im Gesichtsbereich mussten 24 Metallplatten eingepflanzt werden. "Das ist nicht mehr die Person, die sie mal war", sagte Reiter. Sie habe nun eine auffallende Verunstaltung. Auch Verletzungen des Hirngewebes haben zu bleibenden neurologischen Problemen geführt. Der Geruchs- und Geschmackssinn ging verloren, auch eine motorische Schädigung im linken Bein war die Folge, die Frau muss eine Schiene tragen, um nicht zu stolpern. "Sie hat dennoch ihren Lebenswillen nicht verloren", sagte der Gutachter. "Diese Frau ist tapfer und bewundernswert."

Psychisch stark angeschlagen

Das zweite Opfer hatte durch den kräftigen Schlag mit dem Hammer auf den Hinterkopf eine Rissquetschwunde erlitten und dürfte laut Reiter "kurz bewusstlos gewesen sein", konnte sich aber retten. Der Eindrückungsbruch durch die stumpfe Gewalteinwirkung bewirkte eine Hörminderung. Sie sei allerdings psychisch sehr stark angeschlagen. Sie habe vermutlich eine massive posttraumatische Belastungsstörung. "Sie traut sich nirgends mehr wo hinzugehen", sagte Reiter. Sie war auch nicht in der Lage am Donnerstag vor Gericht auszusagen.

Sie schloss sich mit 30.000 Euro Schmerzengeld dem Verfahren an, die 25-Jährige mit einem Betrag von etwa 70.000 Euro. Ihre Mutter - der Beschuldigte kontaktierte sie nämlich kurz vor seiner Festnahme und erkundigte sich über den Gesundheitszustand der 25-Jährigen - wollte 1.000 Euro.

Hirnorganische Persönlichkeitsstörung

Der gerichtliche Sachverständige Peter Hofmann attestierte dem Beschuldigten eine hoch relevante krankheitsbedingte hirnorganische Persönlichkeitsstörung, nachdem er als Kind mehrfach unter Hirnhautentzündungen gelitten hatte. Zu den Tatzeitpunkten war die Diskretion- und Dispositionsfähigkeit zwar gegeben, jedoch die Persönlichkeitsstörung handlungsbestimmend. Er habe angefangen, Runden zu drehen, um Frauen zu suchen, habe sich allerdings schlussendlich nicht getraut, sie anzusprechen. "Es ist am Schluss nie was dabei herausgekommen, dann kam es zu diesen Tathandlungen", meinte Hofmann. Auch ein Gesicht so dermaßen zu zertrümmern oder sich über die Flucht seines Opfers zu amüsieren, "spricht von enormer sozialer Kälte".

Der 42-Jährige stamme aus "desaströsen sozialen Verhältnissen" und sei bereits sehr früh verhaltensauffällig gewesen. Die Gefährlichkeitsprognose sei dermaßen ungünstig, sodass der Gutachter zusätzlich zu einer möglichen Verurteilung eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach Paragraf 21 Absatz 2 empfahl.

Nach einer Mittagspause wird der Prozess mit den Plädoyers fortgesetzt. Danach werden sich die Geschworenen zur Urteilsberatung zurückziehen. Die Entscheidung wird für den späten Nachmittag bzw. am frühen Abend erwartet.