Weil er die Trennung mit seiner Freundin nicht verkraftet hat, ermordete ein 25-Jähriger kaltblütig fünf Menschen. Einer davon - der neue Freund seiner Ex - war Eishockey-Torhüter in Kitzbühel.

Fünffachmord in Kitzbühel

© APA

Ein unfassbares Verbrechen ereignete sich Sonntagfrüh in Kitzbühel: Ein 25-Jähriger tötete seine Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder sowie ihren neuen Freund. Bei Letzterem handelt es sich um den 24-jährigen Florian J., Eishockey-Torhüter der Kitzbühler Adler, die in der zweithöchsten Spielklasse in Österreich mitspielen.

Der gebürtige Gmundner spielte bis zur vergangenen Saison bei den Black Wings Linz und wechselte erst heuer nach Kitzbühel. Noch am Samstag stand er im Kader beim Heimspiel gegen Asiago. Keine 12 Stunden später wurde er heimtückisch erschossen.