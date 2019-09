Der Mann war auf der Kühtai Landesstraße (L 236) von Ötz kommend in Fahrtrichtung Kühtai in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und in der Folge gestürzt.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz hat sich am Sonntag bei einem Unfall bei Ochsengarten in Tirol (Bezirk Imst) schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war der Mann auf der Kühtai Landesstraße (L 236) von Ötz kommend in Fahrtrichtung Kühtai in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und in der Folge gestürzt.

Der 63-Jährige schlitterte daraufhin auf der Gegenfahrbahn in einen entgegenkommenden Pkw. Der Schweizer wurde dabei schwer verletzt und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Der 49-jährige Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt.