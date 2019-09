"Die Klimaretter gestern in Innsbruck" ätzten User auf Facebook. Allein: Das besagte Foto stammt nicht aus der Tiroler Landeshauptstadt, sondern aus Süditalien.

Eine nicht ungewöhnliche Szene aus Neapel © Facebook

Und die Erregungsspirale in den sozialen Medien drehte wieder einmal mächtig.

Im Netz machte ein Foto viral die Runde - darauf angeblich zu sehen: Müllchaos, das junge Menschen nach einer "Fridays for Future"-Demonstration in Innsbruck hinterlassen haben sollen. "FFF-Kids verursachen vermüllte Straßen. So geht Klima-Schutz" (Orthografie wurde angepasst, Anmerkung).

"Die Klimaretter gestern in Innsbruck" ätzte ein anderer User auf Facebook. Allein: Das besagte Foto stammt nicht aus der Tiroler Landeshauptstadt, sondern aus Neapel in Süditalien. Belegt wurde das durch einen Blick auf Google Maps. Das Bild entstand zudem nicht während einer Demonstration für das Weltklima. Vielmehr zeigt es die übliche Szenerie vor einer Pizzeria mit Straßenverkauf.

Eines der vielen Postings zum viral verbreiteten Foto Foto © Facebook

Dem Irrtum bzw. der unwahren Meldung aufgesessen ist übrigens auch eine italienische Tageszeitung, die wissen wollte, dass das Foto in Rom entstand. Neapel hat wie andere Großstädte Italiens ein massives Müllproblem. Der achtlos entsorgte Unrat, der aus den (immer erst am Abend entleerten) Tonnen quillt, ist freilich aus jedem Blickwinkel ein großes Ärgernis.