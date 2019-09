Vorarlberg Auto prallte frontal gegen Reisebus: Kind verstorben

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Weichselbraun

Ein zweijähriges Mädchen, das am Mittwoch in Höchst (Bez. Bregenz) in die Frontalkollision zwischen einem Reisebus und einem Pkw involviert war, ist noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Die Reanimationsbemühungen seien ohne Erfolg geblieben, bedauerte Polizeisprecher Rainer Fitz gegenüber der APA.

Im Schweizer Reisebus wurden durch den Zusammenstoß vier Personen leicht verletzt, drei davon wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Bregenz gebracht. Die vierte Person habe auf eine medizinische Versorgung verzichtet, sagte Fitz.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Der Unfall ereignete sich gegen 9.00 Uhr auf der Brugger Straße auf Höhe des Bruggerlochs. Die Autofahrerin war von Höchst in Richtung Lustenau unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie selbst wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt.

Rettungshubschrauber, Rettung und Feuerwehr waren im Einsatz. Die Brugger Straße wurde vom Schwanenkreisverkehr bis zum Lustenauer Bahnhof gesperrt.