Wiener U-Bahn-Station Mann verprügelt: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Polizei veröffentlichte Fahndungsfoto © LPD Wien

Ein 32 Jahre alter Mann ist Ende Juli in einer U-Bahn-Station in Wien von drei unbekannten Männern verprügelt worden. Das Opfer erlitt bei dem Übergriff zahlreiche Prellungen, den Tätern gelang die Flucht. Die Polizei veröffentlichte nun Fotos der Angreifer. Hinweise - auch anonym - nimmt die Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz unter der Telefonnummer 01/31310-22394 entgegen.

Den brutalen Übergriff verübten die Männer am 28. Juli kurz nach 4.30 Uhr in der U6-Station Burggasse. Zunächst schlug einer der Männer mit seinen Fäusten auf den 32-Jährigen ein. Als dieser bereits am Boden lag, kamen zwei weitere Täter hinzu. Auch sie prügelten auf ihr Opfer ein, ehe sie Richtung Lugner City flüchteten.