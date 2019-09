Facebook

Die Suche nach der verschütteten 91-jährigen Frau läuft © (c) APA/ZEITUNGSFOTO.AT (ZEITUNGSFOTO.AT)

Eine Explosion am Montag in einem Supermarkt in St. Jodok am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat nach neuesten Informationen elf Verletzte gefordert. Eine Frau, die 91-jährige Mutter des Geschäftsbetreibers, ist noch verschüttet. Dass sie verstorben sei - wie es in einem Medienbericht heißt - konnte die Polizei bisher nicht bestätigen.

Keiner der weiteren Verletzten soll sich in Lebensgefahr befinden. Die elf Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik und in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht. Keiner von ihnen musste jedoch in den Schockraum eingeliefert werden, hieß es seitens der Rettung.

Die Explosion hatte sich um ca. 11.30 Uhr ereignet. Durch die Explosion war ein Brand ausgelöst worden. Die Löscharbeiten waren noch im Gange.

Ursache noch unklar

Die Ursache für die Explosion war vorerst unklar. "Etwas entfernt hat es Arbeiten gegeben, bei denen die Arbeiter auf eine Gasleitung getroffen waren", sagte der Polizist. Ob dies jedoch der Grund für die Explosion war, stand zunächst nicht fest.