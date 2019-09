Facebook

Explosion in Tiroler Supermarkt © (c) APA/ZEITUNGSFOTO.AT (ZEITUNGSFOTO.AT)

Eine Explosion am Montag in einem Supermarkt in St. Jodok am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat nach neuesten Informationen ein Todesopfer und neun Verletzte gefordert. Jene Person, die zunächst als verschüttet galt, soll verstorben sein, wie Medien online berichten. Es soll sich um eine ältere Frau handeln. Sie konnte nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden.

Keiner der weiteren Verletzten soll sich in Lebensgefahr befinden. "Es musste niemand in den Schockraum eingeliefert werden", so eine Sprecherin.

Explosion in Supermarkt: Eine Tote, neun Verletzte

Die Ermittlungen laufen. Dass eine angebohrte Gasleitung zum Unglück geführt hat, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.