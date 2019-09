Facebook

© APA/AFP/JOE KLAMAR

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg und Überlebende des Holocaust, Marko Feingold, ist heute, Freitag, im Alter von 106 Jahren gestorben. Das teilte die Israelitische Kultusgemeinde Wien in einem Schreiben an ihre Mitglieder mit. Feingold starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Er hatte vier Konzentrationslager überlebt.

Feingold wurde am 28. Mai 1913 in Neusohl, damals noch Österreich-Ungarn, geboren. Er wuchs in der Leopoldstadt in Wien auf. Nach einer Lehre war er als kaufmännischer Angestellter bei einem Kürschner in Wien und später als Reisender, insbesondere in Italien unterwegs. Kurz nach dem Anschluss 1938 verließ er Wien, ging über die Tschechoslowakei nach Polen. Nach Prag zurückgekehrt, wurde er am 6. Mai 1939 von der Gestapo verhaftet.

Vier Konzentrationslager überlebt

Als er 1941 schließlich in das Konzentrationslager Auschwitz gebracht wurde, begann ein Leidensweg, den nur äußerst wenige überlebten. Nach Transporten in Konzentrationslager im Norden (KZ Neuengamme) und Süden (KZ Dachau) Deutschlands, kam er schließlich ins KZ Buchenwald, wo Feingold wie durch eine Reihe von Wundern die Befreiung durch die Amerikaner am 11. April 1945 erlebte.

Noch im Juni hatte der 106-Jährige die Integrationsfußball-WM in Salzburg mit Red-Bull-U12-Coach Dusan Svento angekickt. Dabei fand er Worte der Toleranz. "Keiner hat dem anderen etwas vorzuwerfen. Die Religionen sind gleich, nur die Feiertage sind verschieden." Lesen Sie mehr dazu hier!