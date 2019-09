Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun

In einem Wiener Apartment-Hotel ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, nahm der Brand im obersten Stockwerk des Gebäudes in der Rossauer Lände 23 am Alsergrund seinen Ausgang. Laut Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, wurden drei Menschen leicht verletzt.

Die Feuerwehr löschte Alarmstufe 2 aus. Im Einsatz waren rund 70 Mann mit 15 Fahrzeugen. Im obersten Stockwerk war der Brand rasch abgelöscht, die Flammen griffen allerdings auf die Dachkonstruktion über. Die Einsatzkräfte mussten am Abend von außen das Dach öffnen und hofften so an den Brandherd im Dach zu gelangen. Schimpf erwartete einen länger andauernden Einsatz.