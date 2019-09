Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit 3.10.2019 wird das Bonuspunkteprogramm von "mjam" eingestellt © mjam

"Wir müssen dir leider mitteilen, dass wir das mjam-Bonusprogramm zum 03.10.2019 abschalten", mit diesen Worten werden gerade "mjam"-Kunden über die Abschaltung des Bonusprogrammes informiert. Das Programm wird mit 3. Oktober enden, heißt es in der Mitteilung weiter. Noch bis Ende September könnten Kunden weiterhin Punkte zu sammeln und auch einzulösen. "Alle übrig gebliebenen Punkte kannst du dann am 03.10.2019 in Wertgutscheine für mjam eintauschen."

Grund für das Aus

Das Sammeln und Einlösen von Punkten sei im momentanen Bonusprogramm nicht für alle Kunden optimal gelöst, so der Grund für das Ende der beliebten Bonuspunkte. Bald schon soll es ein neues Bonusprogramm geben: "Wir möchten ein Bonusprogramm schaffen, bei dem es keine Minimalmenge von 500 Punkten gibt und man bei jeder Bestellung sparen kann", heißt es auf der Seite von "mjam".