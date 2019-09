Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Ein Autolenker ist in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt vor der Polizei geflüchtet. Er beschädigte dabei mehrere abgestellte Fahrzeuge, ehe der Wagen fahruntüchtig liegen blieb. Der Mercedes war nicht zugelassen und hatte gestohlene Kennzeichen montiert. Im Wagen stellte die Polizei unter anderem geringe Mengen Drogen sicher. Der Fahrer wurde mehrfach angezeigt.

Davongerast

Weil der Fahrzeuglenker mit einem Handy hantierte, wurden Beamte der Bereitschaftseinheit kurz vor 3.30 Uhr auf der Ringstraße auf den Mann aufmerksam. Die Streifenwagenbesatzung schaltete das Blaulicht ein und versuchte, den Wagen anzuhalten. Er raste jedoch davon. Als er von der Stadion- in die Bartensteingasse einbog, kollidierte er mit einer Fahrradanlage und prallte im Anschluss gegen ein geparktes Fahrzeug, das in ein anderes krachte. Der silberne Mercedes wurde dabei so beschädigt, dass er nicht mehr fahrtauglich war. Der Lenker und seine zwei Beifahrer flüchteten zu Fuß, ein 19-Jähriger wurde von Beamten der Wega angehalten.

Unterdessen fanden Polizisten bei der Durchsuchung des Pkw neben einer Schreckschusspistole auch geringe Mengen Metamphetamin sowie einzelne Ecstasy-Tabletten. Am Wagen waren zwei unterschiedliche Kennzeichentafeln montiert, die beide gestohlen waren. Laut dem 19-Jährigen ist der Eigentümer des Fahrzeugs der geflüchtete Lenker.

Neben dem Mercedes und dem Fahrradständer wurden zwei Räder sowie zwei Pkw beschädigt. Der Lenker wurde mehrfach angezeigt, unter anderem wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Dass bei seiner Flucht nicht mehr passiert ist, sei reines Glück gewesen, betonte die Polizei.