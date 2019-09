Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/FF MOGERSDORF

Ein Lenker ist am Samstag mit seinem Pkw bei Weichselbaum (Bezirk Jennersdorf) von der L116 abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach in einem Maisfeld liegen, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Der 56-jährige Jennersdorfer wurde vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr barg das Auto mithilfe einer Seilwinde.

Die Ursache für den Unfall gegen 10.30 Uhr war laut Aussendung vorerst unbekannt. Im Einsatz standen Polizei, Rotes Kreuz sowie die Feuerwehren Weichselbaum und Mogersdorf-Ort mit drei Fahrzeugen und 16 Mitgliedern.