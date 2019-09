Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Ein europaweit gesuchter Räuber ist Donnerstagmittag in Wien-Wieden gefasst worden. Der 29-jährige Pole war auch wegen schwerer Körperverletzung mittels europäischem Haftbefehl gesucht worden. Zielfahnder des Landeskriminalamtes forschten den Mann aus und nahmen ihn am Wiedner Gürtel auf Höhe der Hausnummer 58, unweit des Hauptbahnhofs, fest.

Der Pole soll die Taten 2012 und 2014 in seinem Heimatland verübt haben, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag. Der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.