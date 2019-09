Zwei Erwachsene schweben nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lebensgefahr.

© KLZ/Weichselbraun (Sujetfoto)

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen sind sieben Kinder schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen schwebten nach dem Feuer vom Dienstagvormittag in Lebensgefahr, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Insgesamt seien zehn Menschen verletzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Zwei Rettungshubschrauber waren für den Transport der Verletzten im Einsatz.