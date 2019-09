Facebook

Sujetbild Gletscherspalte © AP

In den Ötztaler Alpen in Tirol sind Freitagnachmittag drei Bergsteiger in eine Gletscherspalte gestützt. Nach einer stundenlangen Rettungsaktion wurden zwei von ihnen am frühen Abend schwer verletzt geborgen, der dritte Alpinist wurde leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher der APA. Die Bergsteiger sollen aus Deutschland stammen.

Die Unfallstelle lag im Bereich des Taschachferners auf rund 3400 Metern Seehöfe nördlich der Wildspitze. Nähere Informationen zum genauen Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Die Verletzten wurden mit Gebirgstragen ins Pitztaler Gletscherskigebiet abtransportiert. Die Rettungsaktion hatte sich aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse äußerst schwierig gestaltet. Die Hubschrauber konnten nicht bis zur Unfallstelle fliegen. Die Einsatzkräfte wurden mit dem Polizeihubschrauber und zwei Notarzthubschraubern auf 2800 Metern gebracht. Von dort mussten die Einsatzkräfte zu den Verunglückten aufsteigen.

Die Bergsteiger waren offenbar Teil einer größeren Gruppe. Zwei ihrer Kameraden machten sich nach dem Absturz auf den Weg zur nächstgelegenen Hütte, von wo aus sie einen Notruf absetzten.