Soll es ab einem gewissen Alter verpflichtende Tests geben? © (c) PointImages - stock.adobe.com

NEIN: "Nur testen um des Testens willen ist nicht sinnvoll"

Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin ÖAMTC:

Wir kennen Untersuchungen von Ländern mit unterschiedlichen Altersgruppen, vom 45. bis zum 80. Lebensjahr: Ob diese maßgeblich zur höheren Verkehrssicherheit beitragen, konnte mangels vergleichbarer Unfallstatistik nicht nachgewiesen werden. Auch Seniorenüberprüfungen hat es gegeben, etwa in Kanada. Der Nutzen erwies sich ebenso als begrenzt, die Tests wurden abgeschafft. Außerdem hat man keine Qualitätsstandards für diese Tests – auch das müsste diskutiert werden. Nur testen um des Testens willens erscheint mir nicht sinnvoll. Doch wenn es Auffälligkeiten gibt, dann muss man der Sache nachgehen. Seien es Meldungen von Freunden, der Familie, vom Hausarzt. Aber bitte keine Tests im Gießkannenprinzip – sondern anlassbezogen und zielorientiert. Und am kritischen Umgang mit der eigenen Leistungsfähigkeit führt kein Weg vorbei, die Verantwortung muss ich übernehmen. Wir kennen übrigens Untersuchungen von Berufskraftfahrern, die alle fünf Jahre durchgeführt werden – auch hier erreicht man keine 100-prozentige Sicherheit. Schaut man die gefährdetsten Altersgruppen an, erkennt man: Das sind 15- bis 19- und 20- bis 24-Jährige.

NEIN: "Die Verantwortung muss jeder selbst tragen können"

Heinz Stritzl, jahrzehntelang Chefredakteur der Kleinen

Zeitung Kärnten und Osttirol:

Das Auto ist für ältere Menschen die beste Möglichkeit, um beweglich zu sein und am gesellschaftlichen Leben weiter teilnehmen zu können. Zu verpflichtenden Tests sage ich Nein. Denn dann müsste man die jungen Menschen auch untersuchen, diese verursachen die meisten Unfälle. Und es stellt sich die Frage, ab welchem Alter müsste man sich einem Test unterziehen. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, die eigene Fahrtauglichkeit einzuschätzen. Ich bin im 98. Lebensjahr und fahre seit über 60 Jahren unfallfrei. Ich brauche keine Untersuchung, sondern stelle mir gewissenhaft die Frage, ob ich es verantworten kann, mit dem Auto zu fahren. Seit einem halben Jahr steht mein Auto in der Garage, weil ich mich gesundheitlich nicht wohlfühle. Wenn ich wieder in Ordnung bin, möchte ich weiterhin fahren, wenngleich ich schon lange nur mehr kurze Strecken zurücklege. Und da passe ich doppelt auf, damit ich meinen Führerschein nicht verliere. Mit älteren Autofahrern hatte ich noch nie ein Problem. In unserem Hof hat mich aber einmal eine betrunkene junge Frau niedergefahren.

JA: "Es geht um die Autonomie, selbst zu entscheiden"

Peter Mrak, Internist und Altersmediziner:

Ärzte wollen nicht die Gatekeeper für die Fahrerlaubnis sein. Es geht im höheren Alter um etwas anderes: um den Erhalt unserer Fähigkeiten. Als Altersmediziner sind wir bemüht, die Funktionalität unserer Patienten zu überprüfen, zu fördern und zu erhalten, weil das Auswirkungen auf alle Lebensbereiche hat – Sehen, Hören, Reaktionsgeschwindigkeit, Muskelkraft und Beweglichkeit. Darüber müssen wir reden können. Es geht nicht nur um die Fahrerlaubnis, sondern um Funktionalitäten für ein sicheres Leben. Das Thema ist so sensibel, weil Mobilität mit Autonomie zu tun hat. Deshalb braucht man bei Überprüfungen objektive Ergebnisse, um ältere Autofahrer gut zu beraten – auch über ein möglicherweise höheres Unfallrisiko. Ab 75 Jahren steigt laut Statistik die Unfallhäufigkeit an. Wichtig ist, dass die Menschen über ihre Fähigkeiten Bescheid wissen. Dabei helfen Funktionalitätstests und die ärztliche Interpretation. Wir können den Menschen helfen, sich ihrer Risiken bewusst zu werden und eventuell zeitgerecht auf das Lenken eines Fahrzeuges zu verzichten. Eines noch: Generelle Verbote ohne individuelle Entscheidungsgrundlagen führen zu Altersdiskriminierung.

JA: "Wenn es einen Test geben soll, dann mit Feingefühl"

Walter Röhrl, Rallye-Weltmeister und Rennlegende:

Ein heißes Thema, für das es keine einfache Antwort gibt. Eine Patentlösung kenne ich deshalb nicht. Wenn man eine Überprüfung oder einen Test machen möchte, dann müsste man Leute finden, die dafür das nötige Fein- und Fingerspitzengefühl haben. Das kann keiner sein, der in dem alten Menschen nur den Täter sieht. Eine gewisse Kontrolle sollte angesichts des immer stärker werdenden Verkehrs aber schon sein. Da geht es auch um ein menschenwürdiges Prüfkonzept. Sehen, Hören, Allgemeinzustand – aber ich kann schon in einer Unterhaltung feststellen, wie jemand beinander ist. Wenn ein alter Mensch auf die falsche Autobahnspur auffährt, dann ist er nicht mehr geistig in der Lage, ein Auto zu bewegen. Aber auch bei einem 50-Jährigen könnte man manchmal feststellen, dass er nicht fähig ist, ein Auto zu lenken. Es gibt 80-Jährige, die nicht schlechter fahren als ein 40-Jähriger. Mir ist ein alter Mensch, der vorsichtiger fährt, weil er eine längere Reaktionszeit hat, lieber als ein Junger, der mit 150 km/h über die Landstraße brettert, obwohl er vielleicht schneller reagieren kann. In der Frage gibt es kein Schwarz oder Weiß, man braucht Einfühlungsvermögen, um das alles zu lösen.