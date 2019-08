Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Weil er keinen Führerschein besitzt und zudem überbesetzt mit dem Wagen unterwegs war, ist ein 20-Jähriger Samstag in der Früh in Hallein einer Streife davon gerast. Polizisten war die unsichere Fahrweise aufgefallen, so die Polizei Salzburg. Als sie den Pkw anhalten wollten, stieg der Fahrer auf das Gaspedal.

Ohne auf irgendwelche Verkehrsregeln zu achten, fuhr der Mann durch Hallein, bis er vor der Salzach-Sohlstufe nicht mehr weiter konnte. Daraufhin flüchteten er und vier weiter Insassen aus dem Auto und versuchten über die Mauer der Sohlstufe auf die gegenüberliegende Flussseite zu gelangen. Die verfolgenden Polizisten holten einen 18-jährigen und eine 16-Jährige ein, die andern entkamen.

Im Fahrzeug stießen die Beamten dann auf Dokumente des 20-jährigen mutmaßlichen Lenkers. Aber noch etwas entdeckten sie: Im Kofferraum der Limousine versteckte sich ein 17-Jähriger. Er sowie die beiden anderen Geschnappten mussten Alkotests machen, sie fielen allesamt negativ aus. Nach dem Lenker und den anderen zwei Insassen wurde Samstagmittag noch gesucht.