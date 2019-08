Der 26-jährige Polizist wurde wegen der Bisswunde am Unterschenkel ambulant versorgt, so die Landespolizeidirektion Salzburg.

Sujetbild © APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein Hund hat Freitagnachmittag bei einer Polizeikontrolle in Salzburg-Lehen einem Beamten ins Bein gebissen. Die Beamten überprüften Hundehalter, als es zum Zwischenfall kam. Die 50-jährige Besitzerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Der 26-jährige Polizist wurde wegen der Bisswunde am Unterschenkel ambulant versorgt, so die Landespolizeidirektion Salzburg.