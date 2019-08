Facebook

Zug rammte Traktor-Anhänger in St. Pölten © (c) APA/FF.ST GEORGEN/CHRISTOPH EQUE (CHRISTOPH EQUE)

Auf einem unbeschrankten Bahnübergang in St. Pölten-St. Georgen hat am Donnerstag ein Zug den Anhänger eines Traktors gerammt. Die örtliche Feuerwehr verwies in einer Aussendung auf Polizeiangaben, wonach bei dem Unfall eine Person leicht verletzt worden sei.

Der Zug hatte den hinteren Teil des mit Maissilage beladenen Anhängers gestreift. Die FF St. Pölten-St. Georgen und Wilhelmsburg-Stadt standen bei den Aufräumungs- und Bergearbeiten mit 27 Mitgliedern im Einsatz.