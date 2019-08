Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Ein 55-jähriger Portugiese hat sich am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Ellmau (Bezirk Kufstein) tödlich verletzt. Er führte laut Polizei Schalungsarbeiten bei der Talstation einer Bergbahn durch, als er von einem Außengerüst rund 12 Meter abstürzte. Er war mit Arbeiten an der Decke beschäftigt, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor.

Bei dem Sturz durchbrach der Mann eine aus Holz bestehende Absturzsicherung. Ein Arbeitskollege leistete noch Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Dennoch kam für den 55-Jährigen jede Hilfe zu spät.

Erst am Dienstag war es in Tirol zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 38-jähriger Iraker wurde in Kufstein in einem Entsorgungsbetrieb von einem Radlader überrollt.