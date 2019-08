Facebook

Kein Tag ohne Schreckensmeldung für Menschen mit Angst vor Schlangen: Diesmal fand eine Familie in Schlüßlberg (Bezirk Steyr-Land) hinter ihrem Kühlschrank eine 1,8 Meter lange Äskulapnatter.

"Ich habe den Kühlschrank zur Seite geschoben und stand plötzlich wenige Zentimeter vor dem Tier. Sie war äußerst aggressiv und wollte sich zunächst gar nicht einfangen lassen", berichtet Wilhelm Schnebel von der oberösterreichischen Tierrettung.

Die Schlange dürfte vor der Sommerhitze durch ein offenes Fenster in den Keller der Familie geflüchtet und durch das Gitter in den Kühlschrank gelangt sein. Die unverletzte Natter wurde schließlich in den Traunauen wieder ausgesetzt.