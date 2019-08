Ein 27-Jähriger hat seinen Arbeitskollegen in einem Entsorgungsbetrieb in Kufstein übersehen und überfahren. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Kanizaj

Ein 38-jähriger Iraker hat am Dienstag bei einem Arbeitsunfall bei einem Entsorgungsbetrieb in Kufstein in Tirol tödliche Verletzungen erlitten. Er wurde von einem Radlader überrollt, berichtete die Polizei. Der 27-jährige Fahrer des Radladers hatte seinen Arbeitskollegen laut eigenen Angaben übersehen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Außenbereich des Firmengeländes. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sowie Befragungen waren im Gange, hieß es.