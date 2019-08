Facebook

Nach ausgelassener Kurvenfahrt hat sich ein 17-Jähriger am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) mit einem Mopedauto überschlagen. Eine 16-Jährige und eine um ein Jahr ältere Jugendliche, die sich ebenfalls in dem Zweisitzer-Kfz befunden hatten, erlitten Verletzungen. Der Fahrer besitzt keine Lenkberechtigung, teilte die Polizei mit.

Das Leichtfahrzeug blieb auf dem Parkplatz Exekutivangaben zufolge auf dem Dach liegen. Ein beim 17-Jährigen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der Einheimische wird der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha sowie der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.