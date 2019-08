Achtung!Sommerferien-Ende im Osten bringt lange Staus

Ferienende am Wochenende in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie in Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Polen: Staus sind vorprogrammiert. Wo Sie mit Wartezeiten rechnen müssen!

Sujetbild © Juergen Fuchs

Nicht nur für die Schulkinder in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland enden dieses Wochenende die Sommerferien, die Schule beginnt nächste Woche auch wieder in Ungarn, der Slowakei, Tschechien und Polen. Der ÖAMTC erwartet daher vor allem im Osten Österreichs sehr lebhaften Rückreiseverkehr. An den Grenzübergängen Spielfeld (A9) und Nickelsdorf (A4) wird mit längeren Wartezeiten zu rechnen sein. Aber auch Richtung Adria werden noch einige Späturlauber unterwegs sein. So etwa aus Bayern oder West- und Südösterreich, wo ja die Ferien noch eine Woche länger dauern.

Strecken mit Staupotenzial

Vorarlberger Straße (L190) zwischen Lochau und Bregenz, Fernpassroute (B179) zwischen Füssen und dem Inntal

Brenner Autobahn (A13) speziell im Abschnitt Innsbruck – Schönberg, Inntal Autobahn (A12) zwischen Schwaz und Innsbruck sowie bei der Grenzstelle Kufstein

West Autobahn (A1) zwischen dem Walserberg und dem Knoten Salzburg

Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg und Puch, im Raum Knoten Pongau, St. Michael, Rennweg und im Großraum Villach

Karawanken Autobahn (A11) vor dem Karawanken Tunnel

Pyhrn Autobahn (A9) vor dem Gleinalm Tunnel und dem Grenzübergang Spielfeld Richtung Österreich,

Ost Autobahn (A4) zwischen Göttlesbrunn und Fischamend und vor der Grenzstelle Nickelsdorf Richtung Wien.

Stau-Hotspots im Ausland

Slowenien/Kroatien: Grenzübergänge Macelj und Dragonja

Oberitalien: A4, Venedig - Triest, Palmanova-Portogruaro Südtirol: A22, Brenner Autobahn, Mautstelle Sterzing

Ironman Zell am See-Kaprun - Straßensperren

Am Sonntag sind wegen des Ironman Zell am See-Kaprun einige wichtige Straßen gesperrt. So kann man von Osten her kurzfristig nicht zum Großglockner und Felbertauern zufahren. Zu den Verkehrsbehinderungen kommt es vor allem auf der Radstrecke. In Zell am See selbst muss man schon ab Freitag mit lokalen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperren rechnen.

Radsportveranstaltungen in Tirol

In der Region St. Johann-Kitzbüheler Alpen wird von 24. bis 31. August der Radweltpokal abgehalten. Am Sonntag steht das Ötztal im Zeichen des Radmarathons. Bei beiden Veranstaltungen kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Ruder-WM Ottensheim

Etwa 50.000 Zuschauer werden insgesamt bei der Ruder-WM in Ottensheim erwartet. Die Bewerbe finden bis Sonntag, 01.09., statt. Mit Verzögerungen ist an beiden Donauufern, also auf der Rohrbacher Straße (B127) und Eferdinger Straße (B129) im Bereich Ottensheim, bzw. Wilhering, zu rechnen.

Triathlon im Burgenland

Von Freitag bis Sonntag steht der Seewinkel im Burgenland im Zeichen des Triathlons, ergänzte die Ö3-Verkehrsredaktion. Es finden verschiedene Bewerbe, von der Sprint-Distanz bis zur Ironman-Distanz, statt. Verkehrsbehinderungen gibt es, wenn die Athleten am Sattel sitzen.

Achtung am Montag in Wien

Ab Montag wird auf den Straßen in den größeren Städten wieder mehr los sein. Zumindest sind die meisten Sommerbaustellen in der Zwischenzeit abgebaut, wie etwa die Betonfeldsanierungen am Gürtel in Wien. Hier fährt ab Montag auch die U4 wieder durchgehend, deren Betrieb ja den ganzen Sommer über zwischen den Stationen Karlsplatz und Längenfeldgasse wegen Bauarbeiten eingestellt war.