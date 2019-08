Facebook

Ein 69-jähriger Gleitschirmpilot aus Großbritannien hat sich am Montag in Höfen in Tirol (Bezirk Reutte) mit seinem Paragleiter in den Seilen einer Seilbahn verfangen. Wie die Polizei berichtete, pendelte der 69-Jährige daraufhin unterhalb der Seile hin und her. Erst als er aufhörte zu pendeln, löste sich der Schirm und der Brite stürzte rund fünf Meter in die Tiefe.

Der 69-Jährige hatte laut Exekutive während der Startphase nicht genug Höhe erreicht. Deshalb war er nicht über die Seile der Höfener Almbahn, die im Sommer nicht in Betrieb ist, hinausgekommen. Der Brite zog sich bei dem Absturz Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen werden.