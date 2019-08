Das Opfer gab in seiner Einvernahme an, den Täter nicht zu kennen. Auch soll der Tat keine Auseinandersetzung vorausgegangen sein.

Nach einem unbekannten Täter, der am Samstagabend einen 28-jährigen Mann in Wien-Hernals mit einem Messer von hinten in den Oberkörper gestochen und dadurch schwer verletzt hat, wird weiterhin gefahndet. Das Opfer gab in seiner Einvernahme an, den Täter nicht zu kennen. Auch soll der Tat keine Auseinandersetzung vorausgegangen sein, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit.

Der Angriff dürfte sich am Lorenz-Bayer-Platz zugetragen haben. Der 28-jährige Türke war auf dem Weg zum Yppenplatz.