Sujetbild © APA/dpa/Julian Stratenschulte

Ein 48-jähriger Deutscher ist am Sonntag bei einem Fahrradunfall in Fritzens (Bezirk Innsbruck Land) schwer verletzt worden. Der Mann fuhr gerade talwärts, als plötzlich unmittelbar vor ihm eine Katze die Fahrbahn querte. Der Deutsche konnte nicht mehr bremsen und ausweichen, kollidierte mit dem Tier und stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.