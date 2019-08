Facebook

Bei der Suche nach einem vermissten Kleinflugzeug in Oberbayern sind Wrackteile gefunden worden. "Der Polizeihubschrauber hat Teile eines Flugzeugs auf dem Bogenhorn entdeckt", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Man werde nun versuchen, schnellstmöglich Einsatzkräfte auf den Gipfel zu bringen.

Dies gestalte sich schwierig, da der Berg bei Schneizlreuth im Landkreis Berchtesgadener Land sehr steil und nur schwer zugänglich sei. Außerdem sei das Wetter weiterhin sehr trüb.

Lauter Knall

Die Helfer hatten die Suche am Freitagmorgen fortgesetzt, nachdem sie am Donnerstagabend wegen dichten Nebels und Dunkelheit abgebrochen worden war. Das Kleinflugzeug war am Donnerstag von Tirol nach Salzburg unterwegs gewesen, als es vom Radar der deutschen Flugsicherung verschwand. Ein Zeuge soll nach Polizeiangaben einen lauten Knall gehört haben.

Das Absturzgebiet ist wegen der hohen Berge unwegsam. Zum Piloten des Kleinflugzeugs und möglichen Flugbegleitern konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.