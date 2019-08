Pilze wurden sichergestellt und an ein Seniorenheim übergeben.

Die sichergestellten Steinpilze © APA/POLIZEI TIROL

Drei Italiener sind am Donnerstag im Sellraintal in Tirol mit insgesamt 62 Kilogramm Steinpilzen im Gepäck erwischt worden. Erlaubt ist laut Tiroler Pilzschutzverordnung jedoch nur das Sammeln von zwei Kilogramm Pilzen pro Person pro Tag. Die Schwammerl wurden nun an die Altenheime Unterperfuss und Völs übergeben.

Gegen Mittag war ein Hinweis bei der Polizei eingegangen, dass ein italienischer Pkw voller Pilze im Sellraintal unterwegs sei, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Beamte der Polizeiinspektion Kematen hielten das Auto schließlich an und stellten gemeinsam mit der Bergwacht das "Diebesgut" sicher.