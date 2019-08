Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © ÖAMTC

In der Klosterneuburger Katastralgemeinde Weidling (Bezirk Tulln) ist am späten Mittwochnachmittag ein Traktor samt Lenker über eine Böschung in den Weidlingbach gestürzt. Ein 58-jähriger Wiener am Steuer der Zugmaschine wurde dabei nach Polizeiangaben schwerst verletzt. Ein Notarzthubschrauber flog den Mann ins AKH Wien.

Laut Landespolizeidirektion Niederösterreich hatte der 58-Jährige von einem Schotterparkplatz aus Äste und Baumstämme aus einer Kippmulde auf eine etwa 25 Meter steil abfallende Böschung abladen wollen. Weil er offensichtlich irrtümlich den Rückwärtsgang einlegte, machte der Traktor einen Satz nach hinten. In der Folge stürzte die Zugmaschine in den 15 Meter tiefer gelegenen Weidlingbach.

Der Traktor dürfte sich dabei mehrmals überschlagen haben, so die Polizei. Das Gefährt blieb letztlich ebenso im Bachbett liegen wie der 58-Jährige selbst. Der Mann war trotz schwerster Verletzungen ansprechbar.