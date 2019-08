Diebstahlsserie Taschendiebe in Wien geschnappt: Verdächtiger zeigte falschen Pass

Facebook

Die Wiener Polizei hat am Freitagnachmittag in Penzing und in der Innenstadt zwei Taschendiebe geschnappt. In einem Supermarkt in der Linzer Straße stoppten die Beamten einen Mann, gegen den wegen mehrerer Handtaschen- und Geldbörsendiebstähle einen Festnahmeanordnung bestand. Dass sich der 57-jährige peruanische Staatsbürger mit einem gefälschten mexikanischen Pass auswies, half ihm nicht.

Der Mann war gegen 17.15 Uhr in einem Supermarkt in flagranti ertappt worden. Ihm werden innerhalb von fünf Tagen im Juni vier Handtaschen- und Geldbörsendiebstähle vorgeworfen. Der 57-Jährige wurde in die Justizanstalt Josefstadt überstellt und wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie der Urkundenfälschung angezeigt. Außerdem befand sich der Mann laut Polizeisprecher Harald Sörös unrechtmäßig in Österreich.

Nur wenig später - gegen 18 Uhr - stoppte eine Ladendetektivin in einem Geschäft einer Modekette in der Spiegelgasse eine 23-Jährige, die sie beim Taschendiebstahl beobachtet hatte. Die Täterin wollte flüchten und verletzte die Detektivin leicht. Beamte der Polizeiinspektion Goethegasse nahmen die Taschendiebin fest. Sie fanden bei ihr 1500 Euro Bargeld und weiteres Diebsgut. Zwei Opfern wurden Teile davon gleich ausgefolgt. Die 23-Jährige sitzt in Haft.