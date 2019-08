Unfall während eines Schnorchelgangs in der Traun wirft viele Fragen auf – Sohn der Verunfallten will die Tauchschule klagen. Es war nicht der erste Zwischenfall.

Nach einem schweren Unfall bei einem Schnorchelgang in der Traun im oberösterreichischen Roitham am Traunfall erhebt der Sohn der Verunfallten, einer 68-jährigen Mühlviertlerin, nun schwere Vorwürfe gegen die Tauchschule. „Das wird auf jeden Fall rechtliche Konsequenzen haben“, erklärt Horst Dauerböck (40) gegenüber der Kleinen Zeitung. Zu siebent war die Gruppe – inklusive Guide – am Donnerstagnachmittag zum Schnorcheln in der Traun im Bereich des Kraftwerküberlaufs unterwegs, als das Wasser plötzlich dramatisch anschwoll.